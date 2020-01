Diferente si nuante in discursurile liderilor prezenti la Ierusalim

Ziare.

"Nimeni nu are dreptul sa isi invoce mortii pentru a justifica vreo divizare sau ura contemporana", a spus Macron, cu ocazia ceremoniilor de la Ierusalim pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, potrivit AFP."Toti cei care au murit ne obliga la adevar, la memorie, la dialog, la prieteni", a mai afirmat presedintele francez."Antisemitismul - o spun aici clar - nu este doar o problema pentru evrei. Nu, este in primul rand o problema pentru toata lumea", a declarat Macron, relateaza si DPA."Prima forma este respingerea celuilalt, iar cand antisemitismul reapare, toate formele de rasism prolifereaza, toate formele de divizare se raspandesc. Sa nu lasam pe nimeni sa creada ca poate iesi invingator", a adaugat el.Comunitatea internationala "nu trebuie sa uite ce barbarism apare din negarea celuilalt, din incalcarea legislatiei internationale si a securitatii natiunilor", a subliniat Macron.Discursul sau a venit dupa cele sustinute de vicepresedintele american Mike Pence si de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Primul a facut apel la "fermitate" in fata Iranului, iar al doilea a indemnat sa se actioneze impotriva "tiranilor de la Teheran" pentru a se evita "un alt Shoah".In fata a sute de invitati, intre care si circa 40 de lideri straini, Macron s-a intrebat: "Ce simbol mai frumos decat cel de a ne vedea aici impreuna si uniti, pentru a actiona util in lupta impotriva negationismului ca resentiment sau discurs al razbunarii?".Statele Unite si Israelul, tari aliate, au facut din Iran inamicul lor.Chestiunea iraniana a fost, de altfel, pe agenda discutiilor de miercuri dintre Macron si Netanyahu, care a cerut Parisului sa impuna sanctiuni Teheranului, dupa modelul SUA.