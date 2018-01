Diplomati americani fugariti in Betleem: Au aruncat cu rosii in ei (Video)

Today in #Bethlehem, Palestinian terrorists attacked a convoy of American diplomats, they all friends of Obama and Clinton pic.twitter.com/n8hUZyvXRp - Yanki יענקי פרבר (@yankifarber) January 30, 2018

Manifestanti protestau fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul dept capitala a Israelului si au aruncat cu fructe, aparent tomate, in masinile delegatiei americane, in timp ce aceasta parasea locul, potrivit unei inregistrari video a incidentului postata online.Samir Hazboun, seful Camerei de Comert din Betleem, in Cisiordania ocupata, a relatat ca delegatia Consulatului american de la Ierusalim participa, impreuna cu expert american si antreprenori locali la o sesiune de formare in domeniul comertului numeric."Am avut supriza sa vedem venind (...) un anumit numar de manifestanti furiosi, ceea ce ne-a constrans sa punem capat sesiunii si l-a obligat pe formatorul american sa plece imediat impreuna cu delegatia consulatului", a declarat el pentru AFP.O inregistrare video ii surprinde pe contestatari intrand in sala, strigand si agitand un banner care proclama "Sionism = nazism = fascism".Delegatia americana si-a adunat repede bagajele si a plecat cu masini, iar manifestanti aruncau cu fructe si dadeau cu piciorul in vehicule."Statele Unite se opun sa se recurga la violenta si la intimidari in vederea exprimarii opiniilor politice", a declarat, intr-un mesaj, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat.Programul intrerupt marti era "apolitic" si se inscria in "angajamentul pe termen lung al Statelor Unite de a crea oportunitati economice pentru palestinieni", a adaugat el.Presedintele american a provocat furia palestiniana anuntand, pe 6 decembrie, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.Palestinienii vor sa faca din Ierusalimul de Est, anexat de Israel , capitala statului la care aspira.Ei vad in ruptura lui Trump cu decenii de cosens international negarea revendicarilor lor si esenta unui un parti-pris proisraelian.