Doi presedinti UE boicoteaza ceremonia din Israel pentru a marca 75 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului. Iohannis participa

Presedintele lituanian a urmat exemplul omologului sau polonez, Andrzej Duda, care a renuntat sa se deplaseze joi la Yad Vashem, Memorialul de la Ierusalim al Victimelor Holocaustului, protestand impotriva luarilor de pozitie ale Rusiei cu privire la cel de-al Doilea Razboi Mondial.Varsovia se teme ca, cu prilejul acestor ceremonii, presedintele rus Vladimir Putin va acuza din nou Polonia de antisemitism si isi va promova "politica istorica" de a elogia Uniunea Sovietica, trecand sub tacere pactul incheiat de aceasta cu Germania nazista in 1939.Gitanas Nauseda "a cerut ca presedintele parlamentului sa reprezinte Lituania la Ierusalim", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al sefului statului, Antanas Bubnelis, refuzand sa dea detalii despre motivele acestei anulari de ultim moment.In schimb, Gitanas Nauseda va merge pe 27 ianuarie la ceremoniile ce vor marca 75 de ani de la eliberarea fostului lagar nazist de la Auschwitz, situat in sudul Poloniei, a indicat Bubnelis.Lituania s-a alaturat Poloniei in a condamna minimalizarea de catre presedintelui rus a semnificatiei pactului secret germano-sovietic (cunoscut si ca Pactul Ribbentrop-Molotov) prin care cele doua puteri isi imparteau Europa de Est la inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Putin si alti inalti reprezentanti ai puterii ruse au acuzat recent Polonia de o parte de responsabilitate in declansarea conflagratiei, o afirmatie respinsa ca revizionism de Varsovia si de aliatii occidentali ai acesteia.Presedintele Klaus Iohannis se afla, in perioada 21-23 ianuarie, intr-o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism".Evenimentul, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), in cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, se desfasoara sub auspiciile presedintelui statului Israel, Reuven Rivlin, si se va concentra pe consolidarea angajamentului global fata de memoria Holocaustului si a luptei la nivel mondial impotriva antisemitismului si a rasismului.