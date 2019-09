E oficial: Netanyahu pierde la mustata alegerile din Israel

Foto: Times of Israel

Coalitia Albastru & Alb, condusa de fostul sef al Statului Major Benjamin Gantz, a obtinut 32 de locuri din totalul de 120 din Knesset, parlamentul israelian, iar partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu - 31 de locuri.Potrivit Times of Israel , acestea sunt rezultatele oficiale:Albastru & Alb: 32Likud: 31Lista Unita (o alianta a formatiunilor etnicilor arabi): 13Yisrael Beytenu (formatiunea nationalista Israel Casa Noastra): 9Partidul religios Shas: 9Partidul Iudaismul Unit al Torei: 8Yamina (alianta Dreapta): 7Labor (Partidul Muncii): 6Democratic Camp (Uniunea Democratica): 5Astfel, conform calculelor, blocul politic de stanga va avea 56 de locuri in Knesset, iar cel de dreapta 55.Aceleasi rezultate au fost indicate si de sondajele realizate la iesirea de la urne. In Israel, presedintele ii consulta pe deputatii alesi care trebuie sa-i recomande un sef de guvern. Partidele arabe, ostile premierului aflat in functie, au sugerat deja ca se vor opune desemnarii lui Netanyahu, fara a confirma insa daca il vor sustine pe Benny Gantz.Netanyahu le-a declarat, miercuri, sustinatorilor sai ca Israelul are nevoie de "un guvern puternic, stabil si sionist".