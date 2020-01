Erdogan respinge planul de pace propus de Trump si le transmite un mesaj tarilor arabe care il sustin: Rusine sa va fie!

President Erdogan says if Muslims cannot protect the sanctity of Al Aqsa Mosque in Jerusalem, the Kaaba in Mecca might be under threat next pic.twitter.com/Do6E1R4K4L - TRT World Now (@TRTWorldNow) January 31, 2020

"Tarile arabe care sustin un asemenea plan comit o tradare atat fata de Ierusalim, cat si fata de propriul lor popor si, mai important, fata de toata umanitatea", a acuzat Erdogan intr-un discurs sustinut in fata unor lideri din partidul sau, AKP, la Ankara."Arabia Saudita este tacuta. Cand iti vei face auzita vocea? Oman, Bahrain, la fel. Guvernul din Abu Dhabi aplauda. Rusine. Rusine sa va fie!", a tunat Erdogan.Erdogan, un aprig sustinator al cauzei palestiniene, a apreciat miercuri ca acest plan, care prezinta Ierusalimul drept "capitala indivizibila a Israelului" este "absolut inacceptabil"."Turcia nu recunoaste si nu accepta acest plan care aneantizeaza Palestina si pune mana pe Ierusalim", a insistat Erdogan vineri."Ierusalimul este linia noastra rosie", a repetat el.Ierusalimul este unul dintre punctele de frictiune in relatiile dintre Turcia si Statele Unite, deja tensionate in numeroase dosare internationale.Liderii turci au criticat cu virulenta initiativa presedintelui Trump, care a recunoscut in 2017 Ierusalimul drept capitala Israeluui si si-au mutat in acest oras ambasada de la Tel Aviv.Presa turca apropiata puterii ataca cu regularitate anumite tari arabe, mai ales Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU), pe care Ankara le acuza ca s-au apropiat de israel pe fondul ostilitatii fata de Iran.Relatiile Turciei cu cele doua tari s-au degradat dupa asasinare la Istanbul, in 2018, a editorialistului saudit Jamal Khashoggi.In pofida tensiunilor, Erdogan ataca rareori in mod frontal Riadul.