Exporturile britanice de arme catre Israel au atins un nivel record

Datele publicate de Campania Impotriva Comertului cu Armament arata ca anul trecut Marea Britanie a emis licente pentru vanzarea de arme in valoare de 221 de milioane de lire pentru companiile care exporta catre Israel, scrie The Guardian.Acest lucru face din Israel a opta cea mai mare piata de desfacere pentru companiile britanice de armament, aratand o crestere semnificativa de la 86 de milioane de lire in 2016. In total, in ultimii cinci ani,Printre armele vandute se afla echipamente de tintire, munitie pentru armele mici, rachete si pusti pentru lunetisti.Andrew Smith, de la Campania Impotriva Comertului cu Armament a declarat: "Atacurile armate pe care le-am vazut in ultimele saptamani ne reamintesc de pedeapsa colectiva revoltatoare pe care trebuie sa o suporte oamenii din Fasia Gaza. Dupa cum a recunoscut chiar guvernul, arme britanice au fost folosite in numeroase randuri impotriva palestinienilor. Totusi, vanzarile de arme au continuat neperturbate. Trebuie sa aiba loc o investigatie pentru a vedea daca au fost folosite arme britanice in atrocitatile pe care le-am vazut in ultimele luni".Gruparile pentru apararea drepturilor omului au criticat vizita Printului William, avand in vedere ca guvernul britanic si-a aratat ingrijorarea luna trecuta fata de actiunile agresive ale Israelului."Dupa raspunsul excesiv si revoltator al fortelor israeliene de la granita cu Fasia Gaza, tensiunile din teritoriile ocupate de palestinieni vor fi aproape de punctul culminant atunci cand Printul William va face aceasta vizita istorica", a declarat Kerry Moscogiuri, directorul de campanii al Amnesty International.Vizita de cinci zile a Ducelui de Cambridge va incepe in Amman, Iordania, pe 24 iunie, apoi va continua in Ramallah, capitala Autoritatii Palestiniene si se va incheia in Ierusalim.Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "va fi o vizita istorica, prima de acest fel".