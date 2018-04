Fasia Gaza: Ciocniri violente la frontiera cu Israelul, unde saptamana trecuta au murit 19 oameni

Ziare.

Palestinienii au incendiat pneuri si au aruncat cu pietre in soldati israelieni, care au ripostat cu gaze lacrimogene si gloante reale, potrivit unor corespondenti AFP aflati a fata locului.Casa Alba i-a indemnat pe palestinieni, joi, cu o zi inainte de aceaste noi manifestatii in Fasia Gaza, sa nu se apropie de bariera care marcheaza frontiera cu Israelul."Statele Unite ii indeamna cu forta pe liderii manifestantilor sa spuna clar si raspicat ca manifestantii trebuie sa protesteze in mod pasnic (...) si sa nu se apropie de bariera de la frontiera in vreun fel", a subliniat, citat intr-un comunicat, Jason Greenblatt, emisarul lui Donald Trump in conflictul israeliano-palestinian.Consemnul dat de Israel - sa se traga, la frontiera - in 30 martie, cand 18 palestinieni au fost ucisi prin impuscare, ramane in vigoare vineri, la aceste manifestatii.Palestinienii cer prin aceste manifestatii sa se permita intoarcerea refugiatilor, care au parasit teritoriul israelian la infiintarea statului israelian si sa se puna capat blocadei impuse de Israel Fasiei Gaza.Organizatorii s-au angajat sa impiedice grupuri mici de protestatari care incearca sa se apropie de bariera pentru a lansa pneuri in flacari sau a arunca cu pietre in lunetisti de elita postati de cealalta parte a frontierei.Tineri palestinieni au strans in ultimele zile pneuri, pe care intentioneaza sa le incendieze pentru a-i impiedica pe lunetisti sa-i vada clar.In pofida unor critici ONU si UE, care au reclamat o "ancheta independenta" cu privire la folosirea gloantelor reale de catre Israel, conducatori israelieni au refuzat sa schimbe consemnul cu privire la deschiderea focului asupra manifestantilor."Daca exista provocari, va exista o reactie dintre cele mai dure, ca saptamana trecuta. Nu intentionam sa schimbam consemnul cu privire la tiruri, ramanem pe aceeasi linie", a amenintat la postul militar de radio ministrul israelian al Apararii Avigdor Lieberman.