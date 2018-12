Fiul lui Netanyahu, blocat pe Facebook dupa ce a postat mesaje antimusulmane

Obisnuit al provocarilor

"Stiti unde nu sunt atentate? In Islanda si in Japonia unde, intamplator, nu sunt musulmani", a scris joi, pe Facebook, Yair Netanyahu, relateaza franceinfo.Doi militari israelieni si un bebelus nascut prematur au murit in urma unor atacuri palestiniene in Cisiordania, saptamana trecuta.Un pic mai tarziu, Yair Netanyahu, in varsta de 27 de ani, a afirmat ca exista doar doua solutii in vederea pacii - "ca toti evreii sa plece sau ca toti musulmanii sa plece", adaugand "eu prefer a doua optiune".Postarile sale au fost sterse de Facebook, iar Yair Netanyahu a publicat un text prin care dununta politica gigantului american, caruia-i reprosa ca lasa, in opinia sa, "mii de postari care indeamna la distrugerea statului Israel si la uciderea evreilor".Acest mesaj a dus la blocarea contului sau timp de 24 de ore, dupa care Yair Netanyahu a postat pe Twitter o captura de ecran in care a catalogat reetaua de socializare drept "dictatura a gandirii".Yair Netanyahu este una dintre tintele privilegiate ale crticilor familiei sale, indignati de faptul ca contribuabilul ii plateste garda de corp, soferul sau traiul la resedinta, in pofida faptului ca nu detine vreo functie oficiala.In 2017, el le-a raspuns criticilor sai pe Facebook, o confruntare care s-a incheiat cu postarea unui emoji reprezentand un gest obscen.Recent, el a catalogat in public activistii de stanga drept "tradatori". Acest lucru l-a obligat pe tatal sau sa emita un comunicat de presa, in care nu l-a citat, prin care a respins folosirea cuvantului "tradator" in desemnarea adversarilor politici.La inceputul lui 2018, presa a publicat o inregistrare stanjenitoare care a provocat un scandal.Intr-o iesire bine stropita cu alcool la cluburi de striptis la Tel Aviv, in vara lui 2015, Yair Netanyahu ii sugera unui prieten, fiul unuia dintre cei mai bogati oameni din Israel, ca premierul i-a adus tatalui acestuia miliarde de dolari printr-un important acord in exploatarea gazelor naturale israeliene.