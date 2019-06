Gay Pride in Israel a atras 45.000 de turisti care au cheltuit 45 de milioane de dolari

Ziare.

"Cea mai mare parada Pride din Orientul Mijlociu a ajuns la cea de-a 21-a editie si a evoluat in timp de la o parada de o zi, la un festival ce s-a desfasurat pe parcursul a catorva saptamani. Mai mult, dincolo de mesajul de incredere pentru comunitatea LGBTQ, parada a devenit si o importanta atractie turistica pentru Tel Aviv, anul acesta nu mai putin de 45.000 de turisti au venit special pentru a participa la festival", anunta Ministerul Turismului din Israel.Tel Aviv a fost votat la categoria "Best Gay City" si "The most Gay-Friendly city in the World", Gay Pride fiind unul dintre cele mai importante evenimente LGBTQ din lume, ce atrage mii de vizitatori in Israel."In perioada desfasurarii festivalului si a evenimentului, turistii au adus economiei locale peste 45 de milioane de dolari, fiind cheltuiti 89 de milioane de dolari pentru publicitate catre publicul LGBTQ, inclusiv pentru saptamana Pride", precizeaza autoritatile din Israel.Turistii care vin cu ocazia acestui eveniment au media de varsta de 37 de ani si majoritatea opteaza pentru cazarea in apartamente inchiriate. Hotelurile sunt alese de turistii peste 40 de ani. Durata minima a sejurului in perioada Tel Aviv Pride 2019 a fost de cinci zile.Actorul, scriitorul, cantaretul si producatorul american Neil Patrick Harris a fost ales ambasadorul Pride."Tel Aviv, care a fost deja recunoscut ca 'orasul cel mai prietenos cu comunitatea LGBTQ' si un punct important pentru libertate, pluralism si toleranta, se mandreste sa gazduiasca o populatie mare si diversa a LGBTQ. Parada Pride nu este doar o sarbatoare, ci o declaratie de sprijin si o oportunitate pentru a promova drepturile egale pentru toti. Vom continua sa sustinem si sa sarbatorim cultura locala LGBTQ si sa fim in continuare o destinatie primitoare pentru comunitatea internationala homosexuala", spune primarul orasului Tel Aviv, Ron Huldai.Cererea in crestere pentru destinatia Israel se vede si in datele inregistrate de Ministerul Turismului din Israel. De la inceputul anului si pana la finalul lunii mai, 2019, peste 70.000 de turisti romani au ajuns in Israel. Autoritatile se asteapta la o depasire a recordului de 120.000 de turisti inregistrat anul trecut.Israelul este o destinatie importanta de calatorie pentru turistii romani, apreciata pentru pelerinajele organizate aici. Incepand cu anul 2017, Ministerul Turismului din Israel si-a concentrat eforturile pe promovarea oraselor Tel Aviv si Ierusalim ca doua destinatii de city break intr-o singura vacanta. Peste 60 de zboruri saptamanale leaga acum Tel Aviv si Eilat de principalele aeroporturi din Romania - Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi si Sibiu (din luna iulie, 2018) . Anul 2018 comparativ cu 2016 a inregistrat o crestere cu 152% a turistilor romani, iar perspectivele raman pozitive, potrivit autoritatilor.