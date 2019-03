Hamas avertizeaza Israelul: Vor plati pentru orice "aventuri militare" in perioada electorala

Ziare.

In functie de aproape 13 ani, Netanyahu intentioneaza sa obtina un al cincilea mandat la alegerile legislative din 9 aprilie, in care se confrunta cu o alianta de centru, care il devanseaza in sondaje, relateaza AFP.Intrebat de reporteri despre o posibila operatiune militara israeliana in timpul perioadei electorale, liderul Hamas a avertizat ca, "in cazul in care ocupantul (Israel) sau Netanyahu se gandesc la o 'aventura' de acest fel, ei vor plati pretul acesteia". "Nu ne este frica de aventura lui Netanyahu impotriva Gazei", a adaugat el.El a mai declarat ca miscarii Hamas nu ii pasa deloc cine va castiga alegerile in Israel.O alianta de centru, condusa de fostul sef al armatei, Benny Gantz, a depasit in sondaje partidul Likud (de dreapta) al premierului Netanyahu, amenintat cu inculparea pentru acte de coruptie. Gantz a afirmat ca ar fi posibila o retragere israeliana din zonele ocupate in Cisiordania, declaratie pe care presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene Mahmud Abbas a apreciat-o ca fiind incurajatoare.Dar pentru liderul Hamas aceasta nu schimba cu nimic situatia. "Nu ne pasa cine va guverna in acest regim de ocupatie", a spus Haniya.Totodata, el a acuzat Israelul de incalcarea unui acord informal, convenit in noiembrie, conform caruia Israelul autoriza tranzitul pe teritoriul sau a unui ajutor financiar provenind din Qatar si destinat Fasiei Gaza, in schimbul mentinerii unui calm relativ la frontiera cu enclava palestiniana aflata sub blocada.Autoritatile israeliene si miscarea Hamas, care controleaza Fasia Gaza, s-au confruntat in trei razboaie din 2008 pana in prezent.