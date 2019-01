Honduras si-ar putea reloca ambasada la Ierusalim

Ziare.

com

Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, premierul israelian Benjamŕn Nethanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au decis "sa mearga inainte (...) in procesul de decizie pentru deschiderea de ambasade la Tegucigalpa si Ierusalim", arata un comunicat al Departamentului de Stat de la Washington.Intalnirea celor trei oficiali a avut loc la Brasilia, in marja ceremoniei de investire a presedintelui brazilian, Jair Bolsonaro, scrie AFP, citand surse oficiale.Cele trei state prevad, de asemenea, reuniuni in capitalele lor, convenind totodata "sa intareasca relatiile politice si sa-si coordoneze cooperarea pentru dezvoltarea Hondurasului", mai indica diplomatia americana.In prezent, Honduras are deschisa o ambasada la Tel Aviv, in timp ce Israelul i-a incredintat ambasadorului sau in Guatemala relatiile cu Tegucigalpa, unde detine un consulat.Hernandez le-a declarat jurnalistilor la Brasilia ca s-a pus de acord cu Netanyahu in privinta unor proiecte de cooperare in domenii precum agricultura, irigatiile, inovatia in educatie si deschiderea pietei cafelei, un produs-cheie in economia tarii.Statele Unite sunt prima natiune care si-a mutat ambasada in Israel la Ierusalim. Decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul a fost criticata atunci dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Uniunea Europeana si Rusia.