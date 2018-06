Human Rights Watch (HRW): Israelul a comis posibile crime de razboi in Gaza

Ziare.

ONG-ul acuza Israelul ca a folosit in mod repetat forta letala asupra palestinienilor "care nu reprezentau nicio amenintare iminenta la adresa vietii cuiva" si face apel la o ancheta a ONU si la impunerea de sanctiuni de catre tari terte asupra oficialilor israelieni.Armata israeliana nu a putut fi contactata pentru a comenta acuzatia, dar a aparat cu fermitate actiunile soldatilor, spunand ca ei se confrunta de-a lungul granitei cu insurgenti care incearca sa treaca gardul de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul si care comit atacuri asupra comunitatilor israeliene situate pe partea cealalta.HRW a intervievat noua palestinieni pentru redactarea acestui raport.Documentul acuza militarii israelieni ca au impuscat un palestinian in spate si ca au impuscat un alt barbat in cap in timp ce se apropia de gardul de frontiera tinand in mana un drapel palestinian.Doi martori au spus organizatiei ca un barbat a fost impuscat mortal in cap in timp ce era evacuat din zona de la frontiera din cauza unei rani de glont in brat.Conform Ministerului Sanatatii din Gaza, 123 de persoane au fost ucise si alte mii au fost ranite in proteste.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus in aceasta luna ca tara sa a incercat sa foloseasca tunuri de apa si gaze lacrimogene, dar "nimic nu a functionat in fata acestui tip de tactica".In timpul demonstratiilor, care au avut loc aproape saptamanal de la 30 martie, mii de palestinieni se aduna in apropiere de gardul de la granita cu Israelul, iar grupuri mai mici formate in majoritate din tineri arunca pietre, dau foc la cauciucuri si incearca sa distruga parti din zid.