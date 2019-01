In asteptarea deciziei privind inculparea sa pentru coruptie, Netanyahu acuza presa si opozitia de presiuni

Ziare.

Benjamin Netanyahu este dat de sondaje favorit la alegerile parlamentare anticipate de la 9 aprilie, dar eventuale puneri sub acuzare, amintite de presa, ar putea schimba situatia.Dupa luni de investigatii, politia a recomandat inculparea lui Benjamin Netanyahu in trei dosare de presupusa coruptie. Decizia apartine acum procurorului general Avishai Mandelblit.Inregistrarea video difuzata sambata seara pe retelele sociale se deschide cu mesajul: "Sunt trei ani de cand stanga si media incearca sa obtina ca procurorul general sa decida inculparea cu orice pret a premierului".Imaginile arata apoi opozanti ai lui Benjamin Netanyahu care manifesteaza in fata locuintei procurorului general la periferia Tel Avivului, in special in noiembrie 2016. Protestatarii poarta pancarte cerand demisia lui si striga "Bibi (porecla prim-ministrului), locul tau este in inchisoare". Inregistrarea se incheie cu intrebarea "Vor reusi?", facand aluzie la opozanti.Citat de presa, Ministerul Justitiei a dat asigurari ca "zvonurile propagate si alte inregistrari video nu vor avea nicio influenta asupra deciziei care va fi luata de procurorul general numai in functie de criterii profesionale".Benjamin Netanyahu si sotia sa, Sara, sunt suspectati ca au incercat sa isi asigure o imagine pozitiva pe un site de informatii in schimbul unor favoruri guvernamentale acordate unui mare grup de telecomunicatii.Prim-ministrul a anuntat deja ca nu va demisiona daca va fi convocat la o audiere inaintea alegerilor.Audierea prealabila este o etapa cruciala in procedura israeliana. Un cetatean are acolo o ultima sansa de a convinge acuzarea sa nu il trimita in fata unui tribunal, noteaza AFP.