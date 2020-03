In Israel, medicii arabi si evrei lucreaza impreuna in prima linie in lupta contra coronavirusului

Ziare.

In apropiere de Tel Aviv, spitalul Sheba este clasat printre cele mai bune din lume si responsabilii afirma ca acest lucru se datoreaza muncii pe care o fac cadrele medicale arabe si israeliene, intr-o societate marcata de diviziuni."Lucram impreuna cu echipa medicala araba si nu doar in perioada pandemiei", a spus Rafi Walden, director adjunct al unitatii sanitare."Fara medicii arabi, sistemul de sanatate israelian s-ar prabusi", afirma el pentru AFP, estimand ca nu exista nicio diferenta intre ei si cadrele medicale evrei.Arabii israelieni, descendenti ai palestinienilor ramasi in teritoriile lor dupa crearea statului Israel in 1948, care reprezinta in jur de 20% din populatia israeliana, sunt in mod regulat victime ale discriminarii sociale si critica legea statului-natiune care consacra caracterul evreiesc Israelului.Dar, ironia face ca in timpul pandemiei de coronavirus, o fotografie in care infirmieri care se roaga in fata ambulantei sa devina virala: unul, evreu, se roaga catre Ierusalim, celalalt, musulman, ingenunchiat pe un covor de rugaciune in directia Mecca.Internautii au salutat imaginea "inspiratoare", distribuita de Magen David Adom, echivalentul Crucii Rosii in Israel, subliniind uniunea necesara in timpul crizei, in timp ce altii au gasit ocazia de a vorbi despre inegalitati sociale.Potrivit unui studiu din 2017 al Centrului Taub de studii socio-politice in Israel, rata saraciei este mult mai mare in sectoarele arabe, unde populatia are o speranta de viata cu patru ani mai putin decat cea a evreilor israelieni.Premierul Benjamin Netanyahu este in mod regulat acuzat de rasism fata de arabii israelieni si de incitare la ura de catre membrii partidelor arabe pe care le-a caracterizat drept o "amenintare". De altfel, unul dintre ministrii sai i-a tratat drept "teroristi in costume"."Netanyahu cunoaste rolul arabilor in sistemul de sanatate si in alte sectoare, cu toate astea continua sa raspandeasca ura si sa minta fara ezitare", a afirmat Walden.Recent, in jur de 700 de membri din corpurile medicale, dintre care jumatate evrei, au semnat o petitie in care ii solicita lui Netanyahu sa inceteze sa mai raspandeasca ura in aceste vremuri de criza.Mai mult de 3.800 de noi cazuri de coronavirus au fost oficial inregistrate in Israel, unde 12 persoane au murit. Dupa mai mult de un an de criza politica si trei legislative, Netanyahu ar fi trebuit sa ramana la putere si sa formeze "un guvern de urgenta" pentru a gestiona criza, dupa o manevra surpriza a rivalului sau Benny Gantz, ales presedinte al Parlamentului israelian."Obiectivul nostru, al arabilor si evreilor, este de a proteja umanitatea, asa ca cerem sa inceteze cu incitarea la ura. Suntem in aceeasi oala, lucram impreuna pentru a pune capat epidemiei de coronavirus", a afirmat Choukri Awawda, unul dintre initiatorii petitiei.Intr-o campanie difuzata pe retelele de socializare, medici si infirmiere arabi poarta masti si combinezoane si ii indeamna pe cetateni "sa ramana acasa" pentru a evita infectarea.