Iohannis, dupa vizita la Ierusalim: Avem datoria de a pastra vie memoria victimelor

"Prin omagierea memoriei trecutului, consolidam angajamentul ferm al tarii noastre in eforturile de combatere a antisemitismului, rasismului si discriminarii. Avem datoria de a pastra vie memoria victimelor si de a apara, cu fermitate, libertatea, democratia si drepturile omului", a scris presedintele Klaus Iohannis pe Facebook.Forumul liderilor internationali, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), in cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, s-a desfasurat la Ierusalim sub auspiciile presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, si s-a concentrat pe consolidarea angajamentului global fata de memoria Holocaustului si a luptei la nivel mondial impotriva antisemitismului si a rasismului.