Iranul ameninta ca distruge orasul Tel Aviv daca Israelul face vreun gest "nebunesc"

Teheranul i-a raspuns, marti, premierului israelian. Un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei islamiste din Iran a declarat ca orasul Tel Aviv va fi "distrus" daca Israelul va face vreun gest "nebunesc"."Referitor la, trebuie sa spun ca, in cazul in care efectueaza vreun gest nebunesc contra Iranului,", a spus inaltul oficial iranian, citat de postul TV Al Manar care apartine organizatiei siite libaneze Hezbollah.Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, a catalogat discursul liderului israelian drept "un circ caricatural".La randul sau, Mohsen Rezayee, secretarul Consiliului iranian pentru Situatii de Urgenta, a caracterizat atitudinea lui Benjamin Netanyahu drept "o manevra teatrala si o joaca de copii"."Statele Unite si liderii israelieni nu cunosc Iranul si nu inteleg puterea rezistentei, astfel ca risca permanent infrangerea. In prezent, situatia Statelor Unite si Israelului indica temeri privind prabusirea regimului sionist si declinul SUA", a subliniat oficialul iranian.La sfarsitul saptamanii trecute, Israelul a anuntat ca a doborat o drona deasupra teritoriului sau. Ca represalii, fortele aeriene israeliene au distrus baza din Siria de unde ar fi fost lansata drona.Totusi, un avion F-16 israelian a fost doborat in cursul operatiunii, o premiera dupa 1982, ceea ce a dus la raiduri impotriva unor presupuse tinte iraniene din Siria.