Israel: Rivalul politic al lui Netanyahu va fi mandatat cu formarea viitorului guvern

Rivlin a declarat ca il va mandata oficial pe Benny Gantz de la Partidul Albastru-Alb cu formarea guvernului miercuri, la orele 19:00 (16:00 GMT).Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca renunta la mandatul de a forma viitorul guvern , dupa ce nu a reusit sa coaguleze o coalitie in urma unui scrutin parlamentar neconcludent Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza mandatul primit presedintelui tarii, Reuven Rivlin. Termenul acordat lui Benjamin Netanyahu pentru formarea unei coalitii guvernamentale expira pe 23 octombrie.Este a doua oara in jumatate de an cand Netanyahu a esuat sa formeze un guvern in urma alegerilor generale, lasand Israelul intr-o continua stare de incertitudine politica.Gantz va avea 28 de zile pentru a incerca sa indeplineasca aceasta sarcina dificila de a forma un guvern. Daca si el va esua, presedintele Israelului l-ar putea informa pe presedintele Knessetului ca nu exista nicio posibilitate de a forma un guvern, caz in care cei 120 de parlamentari ai Knessetului vor avea oportunitatea de a incerca sa adune sprijin din partea a 61 de membri ai Knesetului pentru un nou candidat.Ei vor avea termen de 21 de zile sa faca acest lucru si, daca nu vor reusi, Knessetul va trebui dizolvat din nou si vor fi convocate alte alegeri.