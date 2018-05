Israel: Parlamentul a dat puteri sporite premierului - poate sa decida intrarea tarii in razboi fara aprobarea guvernului

Ziare.

Aceasta lege, care a primit 62 de voturi pentru si 41 impotriva, ofera cabinetului restrans de securitate responsabilitatea de a decide o operatiune militara sau razboiul fara sa discute cu restul guvernului.Un paragraf precizeaza insa ca, in caz de "conditii extreme", premierul si ministrul apararii pot hotari, singuri, o astfel de operatiune.Proiectul de lege initiat de ministrul justitiei, Ayelet Shaked, este un amendament la o lege fundamentala care, anterior, dadea numai guvernului, in prezenta majoritatii ministrilor, posibilitatea de a decide daca lanseaza o operatiune militara.Membri ai actualului cabinet restrans de securitate sunt 11 dintre cei 22 de ministri care alcatuiesc guvernul Netanyahu.Ayelet Shaked a justificat acest amendament explicand in Knesset (parlamentul monocameral) ca, "in actuala situatie securitara, trebuie ca activitatea guvernului si a cabinetului sa devina mai eficienta".Legea a fost votata intr-un context de tensiuni cu palestinienii, in timp ce, de la 30 martie, manifestatiile din Fasia Gaza , de-a lungul granitei cu Israelul, au dat loc la altercatii cu fortele israeliene in care 45 de palestinieni si-au pierdut viata.Pe de alta parte, ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat joi ca tara sa va avea in vizor orice tentativa de "implantare militara" a Iranului in Siria , dupa un atac in aceasta tara, la 9 aprilie, atribuit statului evreu.Ferindu-se sa fie antrenat in conflictul sirian, Israelul a efectuat zeci de atacuri asupra unor pozitii ale regimului sau convoaie de arme prezentate ca originare din Iran si destinate miscarii siite libaneze Hezbollah, inamic al statului evreu si care il sprijina pe presedintele sirian, Bashar Al-Assad.