Israelul a bombardat Siria si se lauda cu pagubele facute. E cel mai puternic atac din ultimii 35 de ani (Video)

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc - Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 10 februarie 2018

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate israeliene a postat pe contul sau de Twitter si imagini cu drona, dar si din timpul atacului asupra pozitiilor siriene.Oficialii militari israelieni afirma ca pagubele provocate sistemului de aparare antiaeriana al Siriei sunt mari. Reactia militara a Israelului este "cel mai mare si cel mai semnificativ atac al fortelor aeriene asupra apararii aeriene din Siria de la Operatiunea Pace pentru Galileea" din 1982, din timpul primului razboi din Liban, conform generalului Tomer Bar, din cadrul fortelor aeriene.Tensiunile s-au accentuat dupa doborarea unui avion F-16 israelian, cei doi piloti reusind sa se salveze inainte de prabusirea aparatului.Israelul a raspuns cu un val de atacuri care au vizat tinte siriene si iraniene.Potrivit corespondentului BBC in Orientul Mijlociu, atacurile aeriene ale Israelului in Siria nu sunt neobisnuite, insa pierderea unui avion de lupta israelian reprezinta un semnal ca situatia escaladeaza, mai ales ca se pare ca este pentru prima data cand statul evreu are o asemenea pierdere in conflictul sirian.