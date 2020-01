Israelul a dezvoltat un sistem antiaerian cu raza laser

Ziare.

Sistemul urmeaza sa fie testat peste sase luni intr-un poligon secret din nordul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.Potrivit Ministerului israelian al Apararii, sistemul antiaerian laser poate intercepta obuze de mortiera, drone, precum si rachete cu raza medie si lunga de actiune, inclusiv de tipul celor detinute de grupuri islamiste din Siria, Liban si Fasia Gaza. Daca testele vor avea succes, sistemul laser va fi instalat de-al lungul frontierelor Israelului.Sistemul laser a fost dezvoltat de companiile Rafael Advanced Defense Systems si Elbit Systems, iar testele de interceptare efectuate in etapele de proiectare au avut succes."Dupa multi ani in care am visat la un sistem de armament pe baza de energie care sa nu includa nicio piesa metalica lansata, pot spune ca suntem foarte aproape", a declarat Dubi Oster, director in cadrul Departamentului israelian pentru Dezvoltarea de Armament si Infrastructura Tehnologica."Sistemul pe care l-am dezvoltat utilizeaza laser electric, spre deosebire de sistemul mai putin precis dar mai comun al laserului chimic, astfel incat vom putea viza si intercepta o tinta aeriana de la distanta de circa cinci kilometri", a precizat Dubi Oster.