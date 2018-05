Israel: Guvernul a primit unda verde in justitie pentru a folosi gloante reale impotriva palestinienilor

Ziare.

In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene care cerusera la sfarsitul lui aprilie incetarea tirurilor mortale ale armatei impotriva palestinienilor in Fasia Gaza, relateaza AFP.Presedintele Curtii, Esther Hayut, a acceptat pozitia guvernului israelian, pentru care manifestantii din Gaza nu sunt civili pasnici, ci actori ai unui "conflict armat" intre Israel si gruparea islamista Hamas.De la 30 martie, locuitorii din Fasia Gaza manifesta de-a lungul granitei dintre enclava aflata sub blocada si statul evreu pentru a reclama dreptul palestinienilor de a reveni pe pamanturile de unde au fost alungati ori pe care le-au parasit la crearea statului Israel, in 1948.de la data respectiva sub gloantele soldatilor israelieni, potrivit autoritatilor din enclava palestiniana condusa de miscarea islamista Hamas.Israelul, confruntat cu acuzatii ca foloseste excesiv forta, a dat asigurari ca recurge la gloante reale doar in ultima instanta. El acuza miscarea Hamas ca impinge civilii pe linia de front pentru a acoperi tentativele de incursiune in teritoriul israelian.