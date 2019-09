Israelul ar fi interceptat apelurile si SMS-urile date din Casa Alba, scrie Politico. Netanyahu: Minciuni sfruntate!

Ziare.

Potrivit Politico, responsabili americani cred ca israelienii sunt cei care ar fi instalat sisteme de interceptare a apelurilor si SMS-urilor in centrul capitalei americane in 2017.Mai multi fosti responsabili cu securitatea nationala a SUA au declarat pentru Politico ca analizele efectuate de FBI si mai multe agentii de informatii leaga scanerele descoperite de agenti israelieni."Aceste aparate trebuiau, cu siguranta, sa-l spioneze pe presedintele Donald Trump" precum si pe consilierii sai, a explicat unul dintre acesti responsabili, sub acoperirea anonimatului.Potrivit Politico, nu se stie daca israelienii au reusit sa-si indeplineasca scopurile.Unul dintre principalii aliati ai SUA, legatura care pare sa se fi amplificat in timpul presedintiei Trump, Israel a dezmintit cu fermitate aceste acuzatii."Israelul nu desfasoara nicio misiune de spionaj in SUA", a declarat ministrul de externe Israel Katz."SUA si Israel impartasesc intre ele enorm de multe informatii si lucreaza impreuna pentru a preveni orice amenintare si a intari securitatea acestor doua tari", a adaugat ministrul israelian.Si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a negat vehement informatiile publicate Politico, numindu-le "minciuni sfruntate".Dispozitivul asa-numit "IMSI-catcher", care permite interceptari intr-o zona limitata, este utilizat in special de politie.In urma cu doi ani, mai multe aparate au fost descoperite la Washington de ministerul american al Securitatii interne "in apropierea unor locuri sensibile precum Casa Alba", a explicat guvernul in mai 2018. Persoanele care le-au instalat nu au fost niciodata identificate, precizeaza AFP.