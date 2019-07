Israelul avertizeaza Iranul ca detine avioane F-35 care pot lovi oriunde

Ziare.

"Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu, aflat la o baza a fortelor aeriene israeliene din Nevatim (sud), unde a inspectat o escadrila de avioane de lupta avansate F-35, de fabricatie americana, si achizitionate de armata israeliana in 2016."Iranul trebuie sa-si aminteasca casi bineinteles in Siria", a spus el intr-o inregistrare postata pe YouTube si filmata la baza aeriana respectiva, cu un aparat F-35 in fundal.Saptamana trecuta, un parlamentar iranian de rang inalt a fost citat de agentia semioficiala de stiri Mehr spunand ca daca SUA ataca Iranul, Israelul va fi distrus in urmatoarea jumatate de ora.Israelul afirma de mai mult timp ca toate optiunile sunt pe masa pentru a impiedica Iranul sa se doteze cu arma nucleara si isi tine promisiunea de a nu permite implantarea militara a Iranului in Siria prin efectuarea de lovituri aeriene la fata locului.In ultimii ani, aviatia israeliana a lovit zeci de tinte pe teritoriul Siriei, pozitii ale regimului Bashar al-Assad, convoaie de arme destinate Hezbollahului libanez si, mai recent, instalatii si echipamente iraniene, potrivit AFP.Iranul, inamic declarat al Israelului, sustine miscarea siita Hezbollah si este de asemenea prezent din punct de vedere militar in Siria.Miscarea islamista palestiniana Hamas, care guverneaza Fasia Gaza, situata in sud-vestul Israelului, este sustinuta de asemenea de Teheran.In luna iunie, premierul israelian si-a somat inamicii sa nu-i "testeze" tara. "Le spun inamicilor nostri:. Nu ne testati!", avertizase el.Netanyahu a calificat duminica drept o evolutie "foarte periculoasa" anuntul facut de Iran ca ar incepe imbogatirea uraniului la un nivel interzis de acordul asupra programului sau nuclear, incheiat in 2015, si a cerut din nou marilor puteri sa impuna "sanctiuni dure" Teheranului.Israelul anuntase in mai 2018 ca si-a angajat pentru prima oara avioane F-35 in operatiuni de lupta, devenindAparatele "Adir" ("puternice"), denumirea avioanelor F-35 in ebraica, "sunt operationale si iau parte la misiuni de lupta", declarase generalul Amikam Norkin, comandantul aviatiei militare.