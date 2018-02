Israelul bombardeaza Siria: Putin ii cere lui Netanyahu sa evite escaladarea conflictului. SUA acuza Iranul

SUA acuza Iranul de "escalarea calculata" a conflictului

Ziare.

com

In acelasi timp, SUA acuza Iranul de "escalarea calculata" a tensiunilor in zona.Agentia Interfax citeaza surse de la Kremlin care afirma ca cei doi lideri au discutat despre situatia din Siria , Putin cerandu-i premierului israelian sa evite escaladarea conflictului, relateaza Reuters De asemenea,Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a declarat ca secretarul general "urmareste indeaproape escaladarea militara alarmanta din Siria si extinderea periculoasa (a conflictului) dincolo de frontierele acesteia", relateaza Agerpres.Guterres a insistat ca toate partile implicate sa respecte dreptul international si a cerut eforturi din partea tuturor pentru "dezamorsarea imediata si neconditionata a violentelor".Un bilant al ONU arata ca numai in februarie loviturile aeriene din Siria s-au soldat cu peste 1.000 de victime civile.Statele Unite acuza Iranul pentru conflictul dintre Israel si Siria si sustine dreptul suveran al Israelului de a se apara."Statele Unite sunt profund ingrijorate in legatura cu escaladarea violentei in legatura cu granita Israelului si sustine cu tarie dreptul suveran al Israelului de a se apara. Escaladarea calculata a amenintarii din partea Iranului si ambitiile sale de a-si proiecta puterea si dominanta ii pun in pericol pe toti oamenii din regiune, de la Yemen la Liban . SUA continua sa lupte impotriva activitatilor rauvoitoare ale Iranului in regiune si solicita incetarea comportamentului iranian care ameninta pacea si stabilitatea", a transmis purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Heather Nauert, potrivit Sputnik News Un avion militar israelian a fost doborat, sambata, de artileria antiaeriana de pe teritoriul sirian, la intoarcerea dintr-o misiune de bombardament asupra unor pozitii din Siria sprijinite de Iran Ulterior, aviatia israeliana a lovit 12 tinte din Siria, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate, dar "care apartin dispozitivului militar iranian in Siria", se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana.C.S.