Israelul bombardeaza tinte din Fasia Gaza cu drone si avioane de lupta

Potrivit presei locale, care coteaza surse in domeniul securitatii, avioane si drone israeliene au comis atacuri asupra a trei instalatii apartinand Hamas la Rafah si Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza si la Gaza. Niciun ranit nu a fost semnalat.Aceste atacuri au avut loc la doar cateva ore dupa ce militanti au lansat doua rachete si patru obuze de mortier din Fasia Gaza catre israel, potrivit presei isreliene, care scrie ca nu au provocat pagube sau raniti.Saptamana trecuta, militanti palestinieni au lansat peste 140 de obuze si obuze de mortier din Fasia Gaza catre Israel, care a raspuns prin 80 de atacuri aeriene vizand Hamas si Jihadul Islamic.Tensiunile s-au amplificat intre israelieni si palestinieni in Fasia Gaza de la 30 martie, cand palestinieni au organizat mitinguri in semn de protest, in cadrul unuii "mare mars al intoarcerii", la bariera israeliana de securitate. Potrivit unor surse medicale, 119 persoane au fost ucise, iar alte mii au fost ranite.Mii de persoane au asistat sambata la funeraliile unei tinere femei paramedic in varsta de 21 de ani, omorata prin impuscare vineri de catre militari israelieni in timpul unor proteste la frontiera.Corpul lui Razan al-Najjar, infasurat intr-un steag palestinian, a fost purtat pe strazi de catre protestatari, care au indemnat la razbunare.Al-Najjar lucra ca paramedic in cursul protestelor.Dupa funeralii, protestatarii s-au dus la frontiera si au trecut printr-un gard ghimpat, iar militari israelieni au deschis focul si i-au dispersat.In total 15 protestatari palestinieni au fost raniti prin impuscare de catre militari israelieni, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din Fasia Gaza, Ashraf al-Qedra.Aceste mitinguri la bariera israeliana de securitate, care au loc in contextul marcarii a 70 de ani de la infiintarea Israelului ca stat, pledeaza in favoarea dreptului la intoarcerea palestinienilor pe pamanturi - aflate in prezent in Israel - de pe care au fost alungati sau nevoiti sa fuga.