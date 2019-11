Israelul cere cresterea presiunii asupra Iranului: Are un depozit secret de arme nucleare

Ziare.

Iranul a reluat, joi, activitatile de imbogatire a uraniului la uzina sa subterana din Fordo, ca urmare a deciziei sale de a-si reduce in continuare angajamentele cu privire la programul sau nuclear, relateaza AFP.Aceste activitati au fost inghetate in baza acordului international privind dosarul nuclear iranian din 2015, din care SUA s-au retras unilateral in 2018."Cer comunitatii internationale sa se trezeasca. Cer celorlalte tari sa se alature SUA si Israelului pentru a creste presiunea asupra Iranului, care nu este un pericol numai pentru Israel si Orientul Mijlociu, ci pentru intreaga lume", a declarat Netanyahu, potrivit unui comunicat.In 2018, Netanyahu a sustinut ca Israelul dispune de "dovezi concludente" potrivit carora iranienii au desfasurat activitati nucleare nedeclarate intr-un depozit din Turkuz Abad, situat in suburbii ale Teheranului.In cadrul unei reuniuni, joi, la Viena, tari membre ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au examinat un raport al acestei agentii ONU cu privire la o ancheta in curs de desfasurare referitoare la acest obiectiv.