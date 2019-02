Israelul construieste un gard inalt de 6 metri in jurul orasului Gaza: Va fi plin de sonzori si sarma ghimpata

Ziare.

Potrivit Times of Israel , bariera se va extinde la 65 kilometri in jurul enclavei si va fi situata pe varful zidului de beton subteran pe care Israelul l-a construit deja in jurul Fasiei Gaza pentru a bloca atacurile subterane.Premierul Benjamin Netanyahu sustine ca aceste masuri de protectie sunt necesare pentru "a preveni infiltrarea teroristilor in teritoriu".Gardul se va conecta la acest zid construit recent in Marea Mediterana, in nordul orasului Gaza, potrivit Ministerului Apararii. Proiectul ar urma sa fie finalizat pana la sfarsitul lui 2019."Joi, am inceput sa lucram la componenta finala a proiectului de bariera la granita cu Fasia Gaza. Acesta este unic si special conceput pentru a ne proteja impotriva amenintarilor din Fasia Gaza si pentru a oferi o solutie superioara pentru problema infiltrarii pe teritoriul israelian", a declarat liderul proiectului, Eran Ofir.Proiectul este asteptat sa coste aproximativ 833 de milioane de dolari.Noul gard va fi construit pe teritoriul israelian, la cativa metri distanta de zidul deja existent, care este mai mic de inaltime si care poate fi cu usurinta escaladat.Potrivit ministerului, acest nou gard va avea 20.000 de tone si vine echipat cu mai multi senzori si alte "componente moderne de securitate".Israelul a inceput constructia acestei bariere in 2016, axandu-se prima oara pe partea subterana a acesteia, dupa ce Hamas a folosit in razboiul din 2014 atacuri subterane impotriva trupelor israeliene. In ultimii doi ani, lucrarile s-au concentrat asupra peretelui din beton, in ciuda revoltelor si confruntarilor de-a lungul frontierei si a atacurilor ocazionale pe santierele de constructii."Bariera de deasupra solului este un alt element important in apararea comunitatilor (israeliene) care inconjoara Gaza, care include deja: bariera maritima, care ofera un raspuns la infiltrarea terorista de la mare catre vest si bariera subterana care inconjoara Fasia si are rolul de a impiedica saparea de tuneluri in Israel", a mai explicat ministerul.A.D.