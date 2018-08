Israelul e in alerta maxima dupa ce doua rachete lansate din Fasia Gaza au lovit orasul Sderot (Video)

Ziare.

Militanti islamisti din Fasia Gaza au lansat miercuri dupa-amiaza opt rachete spre teritoriul israelian. Sase proiectile au cazut in Israel , doua ajungand in orasul Sderot, afirma surse citate de Channel 10 si de Ynetnews.com.Sistemul antiaerian israelian "Domul de Fier" a fost activat, iar autoritatile israeliene sunt in stare de alerta.Incidentul intervine in contextul in care Guvernul israelian si miscarea islamista Hamas negociaza un armistitiu de lunga durata. Khalil Al-Hayya, unul dintre liderii filialei din orasul Gaza a organizatiei Hamas, a declarat miercuri pentru postul tv Al Jazeera, ca negocierile mediate de ONU si de Egipt sunt in "faze avansate".Marti, doi militanti ai miscarii fundamentaliste Hamas au fost ucisi intr-un atac al armatei israeliene asupra unei pozitii militare din Fasia Gaza.