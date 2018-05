Israelul ia masuri sporite de securitate pentru luni, cand SUA isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim

Ziare.

com

Dupa anuntul facut pe Donald Trump, de recunoastere a Iersualimului drept capitala a Israelului, facut la 6 decembrie, in fiecare vineri au loc manifestatii de-a lungul granitei dintre Fasia Gaza si Israel in cadrul "Marelui mars al intoarcerii''.Aceasta miscare de protest urmeaza sa atinga punctul maxim luni, cu prilejul relocarii ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim.A doua zi, palestinienii deplang ceea ce ei numesc ''Nakba'' (Catastrofa), deposedarea masiva a poporului lor in timpul conflictului care a izbucnit in 1948, dupa crearea statului Israel.In acest context, un purtator de cuvant al armatei a anuntat sambata seara desfasurarea a trei brigazi de infanterie, doua in jurul Fasiei Gaza si una in Cisiordania ocupata, ceea ce, in opinia sa, ii va permite sa dubleze efectivele unitatilor combatante.Acest anunt nu se refera la Ierusalimul de Est, partea palestiniana a orasului ocupata si anexata de Israel, unde mentinerea ordinii este de resortul politiei.Paza de frontiera israeliana, care depinde de politie, va fi, de asemenea, mobilizata pentru a ajuta armata, a adaugat purtatorul de cuvant, fara sa ofere mai multe detalii.In schimb, el a spus ca nu este prevazut niciun proiect de intarire a fortelor in partea Inaltimilor Golan ocupata de Israel, in pofida tensiunii extreme care domneste acolo.Israelul a acuzat Iranul ca a tras rachete spre teritoriul sau si a replicat joi lansand zeci de raiduri impotriva siturilor prezentate ca iraniene in Siria.Un scandal diplomatic a izbucnit sambata dimineata cand presa din Israel a relatat, citand diplomati europeni si israelieni, ca Romania, Ungaria si Cehia au blocat adoptarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia comuna ar fi subliniat ca Ierusalim ar trebui sa fie capitala a doua state - Israel si Palestina, statutul orasului ar trebui rezolvat doar in urma negocierilor de pace, iar tarile UE nu isi vor muta ambasadele la Ierusalim.Demersul a fost blocat pentru ca Ungaria, Cehia si Romania au avut obiectii, facand imposibila adoptarea declaratiei comune. In privinta pozitiei Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a acuzat, sambata seara, ca a fost decisa fara ca el sa fi fost consultat.