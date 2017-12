"Israelul negociaza intens cu Romania mutarea ambasadei la Ierusalim - surse diplomatice"

Ziare.

Surse diplomatice au declarat ca in acest moment au loc negocieri intense cu Romania, Cehia si Letonia.Nu exista progrese concrete, dar ideea privind mutarea anbasadelor este analizata de tari est-europene, a declarat pentru publicatia germana Suddeutsche Zeitung un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe.Israelul a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, a afirmat anterior Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania.Ministerul israelian de Externe este "in contact cu cel putin zece tari" pentru potentiala transferare a ambasadelor la Ierusalim, a declarat Tzipi Hotovely pentru postul de radio israelian Arutz Sheva.Intrebata care sunt aceste tari, Tzipi Hotovely a precizat: "Nu pot divulga numele, dar unele sunt din Europa. Tinem demersurile sub acoperire, deoarece aceste tari sunt supuse unor presiuni enorme din partea lumii arabe si a altor tari europene".Insa Tzipi Hotovely a mentionat recenta declaratie a presedintelui Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, potrivit caruia Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa-si mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Pana acum, am vazut doar inceputul", a spus Tzipi Hotovely, explicand ca deciziile Statelor Unite si Guatemalei de mutare a ambasadelor la Ierusalim vor fi urmate de alte tari.Conform unor surse diplomatice citate de presa israeliana, printre tarile care ar analiza posibilitatea mutarii ambasadelor la Ierusalim se numara Romania, Honduras, Filipine si Sudanul de Sud.