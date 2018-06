Israelul nu renunta la bombardamente. Netanyahu: Vrem sa prevenim stabilirea unei prezente iraniene in Siria

Ziare.

Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa, in cursul careia se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin, cu presedintele francez Emmanuel Macron la Paris si apoi cu premierul britanic Theresa May la Londra.El a afirmat, in cadrul reuniunii saptamanale a cabinetului sau, ca discutiile se vor axa pe opozitia Israelului fata de continuarea programului nuclear al Iranului."Cel de-al doilea subiect este blocarea planurilor Iranului de expansiune si agresiune in Orientul Mijlociu, in special in Siria", a declarat duminica Netanyahu."Voi insista de asemenea asupra unui principiu de baza: Israelul isi mentine si va continua sa-si mentina libertatea de actiune impotriva stabilirii vreunei prezente militare iraniene in Siria", a adaugat el.Netanyahu a discutat recent aceste chestiuni cu presedintele rus Vladimir Putin si cu secretarul de stat american Mike Pompeo. "Aceste discutii sunt foarte importante pentru securitatea Israelului", a precizat Netanyahu.Israelul a indicat in trecut ca a intreprins o serie de atacuri aeriene sangeroase in Siria, vizand in principal pozitiile Iranului si ale Hezbollahului, miscarea siita libaneza care lupta alaturi de fortele presedintelui sirian Bashar Al-Assad.