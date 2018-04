Israelul renunta la expulzarea migrantilor africani

Ziare.

Executivul de la Tel Aviv, care lucra la un plan privind expulzarea a mii de barbati majoritatea eritreeni si sudanezi intr-o tara terta impotriva vointei lor, a anuntat ca nu mai are in vedere aceasta optiune.Guvernul Benjamin Netanyahu, cel mai de dreapta din istoria Israelului, dorea sa expulzeze mii de eritreeni si sudanezi intrati ilegal in tara. El intentiona sa le acorde migrantilor termen pana la inceputul lunii aprilie sa aleaga: ori pleaca, ori vor fi incarcerati pe termen neprecizat.Cu toate acestea, autoritatile israeliene nu au mentionat spre care tari ar fi putut fi expulzati migrantii, stiindu-se ca Israelul recunoaste tacit ca ei nu pot fi trimisi inapoi in Sudan sau in Eritreea.Planul de expulzare al guvernului israelian a suscitat numeroase critici, in special din partea Inaltului Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite (UNHCR), dar si in Israel, unde decizia a fost criticata de supravietuitori ai Holocaustului si de o parte a societatii civile.