Israelul si-a trimis oamenii la Moscova sa explice doborarea avionului rus

Condusa de generalul Amikam Norkin, seful fortelor aeriene, delegatia va prezenta "raportul situatiei din aceasta seara (de luni spre marti - n.red.) (...) privind toate aspectele sale", a indicat armata israeliana intr-un comunicat, transmite AFP."In plus, ei vor prezenta tentativele continue ale Iranului de a transfera arme strategice organizatiei teroriste Hezbollah si de a stabili o prezenta militara iraniana in Siria", adauga sursa citata. Luni, un avion rus a fost doborat din greseala de apararea antiaeriana a aliatului sau sirian, ucigand pe toti cei 15 membri ai echipajului, intr-un moment in care rachete israeliene vizau depozite de munitii din provincia siriana Latakia (nord-vest).Armata rusa i-a acuzat mai intai pe pilotii israelieni ca s-au servit de aparatul rus ca acoperire pentru a scapa de tirurile siriene, ceea ce Israelul a negat.Conform acestuia, avionul Rusiei nu se afla la locul operatiunii atunci cand avioanele israeliene au lovit un sit al armatei siriene si a fost atins cand aceste aparate revenisera deja in spatiul israelian.Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat, marti, "tristetea" intr-o convorbire telefonica avuta cu presedintele rus Vladimir Putin si a promis asistenta din partea Israelului in derularea anchetei cu privire la tragicul incident.Presedintele rus Vladimir Putin a vorbit de un "concurs de circumstante accidentale tragice" si a cerut taberei israeliene sa nu permita repetarea acestui gen de situatii.Norkin va fi insotit la Moscova de ofiteri de informatii, a precizat armata israeliana.