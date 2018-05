Israelul sustine ca e prima tara care a folosit in lupta avioanele F-35, invizibile pe radar

Ziare.

com

"Suntem primii din lume care am efectuat atacuri operationale cu F-35", a declarat oficialul israelian in cadrul unei conferinte la care au participat lideri militari din mai multe tari de pe glob, informeaza Times of Israel."Fortele aeriene israeliene au efectuat de doua ori atacuri cu F-35, pe doua fronturi diferite", a completat Amikam Norkin, fara a oferi mai multe detalii. Israelul a primit primele avioane F-35 in decembrie 2016 , iar aeronava de generatia a cincea a fost declarata operationala la finalul anului trecut.