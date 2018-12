Israelul va analiza implicatiile deciziei SUA de retragere a trupelor din Siria

Ziare.

"Am vorbit in urma cu cateva zile cu presedintele SUA, Donald Trump, iar ieri cu secretarul de stat american, Michael Pompeo. Mi s-a spus ca Administratia SUA intentioneaza retragerea trupelor americane din Siria", a declarat Benjamin Netanyahu miercuri seara, citat de site-ul Ynetnews.com."Mi-au transmis clar ca au alte modalitati pentru exercitarea de influenta in Siria. Noi vom studia calendarul, modul in care va fi facut acest lucru si, sigur, implicatiile pentru noi. In orice caz, ne vom asigura ca mentinem securitatea Israelului si ca ne protejam", a precizat Netanyahu.Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda, potrivit presei americane.Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump personal, in urma unei conversatii cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care considera FDS drept "teroriste", potrivit cotidianului The Wall Street Journal (WSJ), citat de AFP.