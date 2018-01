Israelul va construi peste 1.000 de locuinte in coloniile din Cisiordania

Ziare.

Potrivit organizatiei Pace Acum, cea care a anuntat aprobarea noului plan, Administratia israeliana pentru Cisiordania va construi 352 de locuinte in coloniile evreiesti si a dispus avansarea procedurilor pentru alte 770 de case."Cred ca ceea ce face Israelul este o actiune intentionata pentru distrugerea planului solutiei a doua state si pentru eliminarea posibilitatii crearii unui stat palestinian", a reactionat deputatul palestinian Mustafa Barghouti.Coloniile evreiesti din Cisiordania constituie unul dintre principalele obstacole in calea relansarii procesului de pace israelo-palestinian.Autoritatea Palestiniana si Uniunea Europeana condamna vehement activitatile israeliene de colonizare in Cisiordania. Administratia Donald Trump a indemnat Guvernul Benjamin Netanyahu sa limiteze activitatile de colonizare.Israelul nu considera ilegale coloniile din Cisiordania si vrea stabilirea statutului acestora prin viitoare negocieri cu palestinienii.