Israelul va interzice prin lege filmarea soldatilor sai

Gruparile pentru drepturile omului filmeaza des soldatii israelieni in Fasia Gaza , lucru necesar, spun organizatiile, pentru a demonstra abuzurile soldatilor, scrie Reuters.Un videoclip filmat de gruparea B'Tselem in 2016 arata cum un soldat israelian impusca mortal un palestinian imobilizat. Filmarea a dus la condamnarea soldatului.Proiectul de lege, redactat de partidul nationalist Yisrael Beitenu, stipuleaza pedepse pana la cinci ani de inchisoare pentru filmarea si publicarea imaginilor care "au intentia de a afecta moralul soldatilor israelieni sau cetatenilor".Pedeapsa poate fi marita pana la 10 ani daca intentia a fost sa submineze "securitatea nationala".Un comitet al ministerelor care gestioneaza legislatia a aprobat duminica proiectul de lege. Urmeaza sa fie votat in Parlament, posibil chiar saptamana aceasta si daca va fi aprobat, va fi modificat inaintea altor trei voturi in Parlament pentru ca apoi sa devina lege.Proiectul de lege arata ca B'Tselem si alte grupari sunt sustinute de organizatii si guverne "cu o agenda anti- Israel " si ca videoclipurile sunt folosite pentru a ataca Israelul si securitatea nationala.Legea acopera publicarea videoclipurilor in presa traditionala dar si pe retelele sociale."Daca guvernului ii este rusine de ocuparea Fasiei Gaza, atunci guvernul ar trebui sa o opreasca. Documentarea realitatii ocuparii va continua indiferent de aceste eforturi legislative ridicole", a declarat purtatorul de cuvant al B'Tselem, Amit Gilutz.