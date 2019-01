Liderul Autoritatii Palestiniene deplange moartea lui Amos Oz, "aparator al cauzelor drepte"

Ziare.

com

"Cu mare regret, am primit vestea mortii excelentului scriitor si ganditor Amos Oz", a scris Abbas, numindu-l pe Oz "un aparator al cauzelor drepte si un sustinator al pacii si al vietii demne".Scrisoarea, precum si o traducere a ei in ebraica, i-au fost inmanate sotiei lui Amos Oz, Nily Zuckerman, care are origini basarabenesti , la serviciile funerare dedicate scriitorului.O copie a acestei scrisori a fost trimisa si redactiei Times of Israel "La disparitia lui, va oferim tuturor celor care l-ati iubit condoleantele noastre. Ne rugam ca Dumnezeu sa aduca pace si liniste sufletului sau", este mesajul lui Abbas.Oz a fost una dintre vocile importante ale Israelului, militant pentru pace si prieten apropiat al lui Shimon Peres, fost prim-ministru care a primit Nobelul pentru Pace, pentru eforturile de a ajunge la o intelegere cu palestinienii.Amos Oz a tinut prelegeri si a scris neincetat despre necesitatea ca liderii Israelului sa permita existent unui stat palestinian, ca parte a acordului pentru pace.De altfel, Amos Oz a fost unul dintre fondatorii miscarii Pace acum, o orgnizatie considerata de stanga, si una dintre vocile Initiativei Geneva, infiintata in 2003.Intr-un interviu din 2016, publicat de agentia News.ro, Amos Oz isi explica astfel optiunea in favoarea asa-numitei solutii a celor doua state: "Sunt de parere ca este nevoie uneori de a folosi forta pentru a te impotrivi fanatismului. Eu nu sunt un pacifist, nu sunt genul care sa "intoarca si celalalt obraz" dusmanilor.Nu sunt adeptul lui "make love not war". In vocabularul meu, raul suprem nu este razboiul sau violenta, ci agresiunea. Si de multe ori agresiunii trebuie sa i se raspunda prin forta. Cred insa in forta compromisului. Cred ca viata insasi se bazeaza pe compromisuri. Stiu ca multi dintre tinerii idealisti, de orice fel ar fi, de stanga sau de dreapta, au tendinta sa considere "compromisul" drept un cuvant respingator. Pentru ei este sinonim cu oportunismul, lipsa de verticalitate morala, lipsa de onestitate. Dar nu este asa in vocabularul meu, unde "compromisul" este sinonim cu "viata".Oriunde exista viata apar si compromisuri. Iar opusul acestui cuvant nu este "idealismul" si nici "integritatea". Opusul compromisului este fanatismul si moartea. Si credeti-ma ca stiu cate ceva despre compromisuri, sunt casatorit cu aceeasi femeie de aproape 50 de ani".