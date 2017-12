Lorde s-a alaturat boicotului cultural impus Israelului: a anulat concertul de la Tel Aviv

Ziare.

Artista pop, in varsta de 21 de ani, a anuntat saptamana trecuta ca va sustine un show in capitala culturala si economica a Israelului in luna iunie, in cadrul unui turneu mondial.Insa ea primit la scurt timp dupa aceea numeroase critici din partea activistilor neozeelandezi si din alte tari ale lumii care vor sa impuna Israelului un boicot cultural, cu scopul de a forta acest stat sa puna capat ocupatiei din teritoriile palestiniene.In cele din urma, Lorde a anuntat ca a eliminat orasul Tel Aviv din turneul ei mondial."Am primit un numar urias de mesaje si de scrisori, am discutat indelung cu multi oameni, care aveau pareri diferite, iar eu cred ca decizia cea mai buna in acest stadiu este sa anulez show-ul", a anuntat cantareata Lorde intr-un comunicat publicat pe site-ul companiei Naranjah, promotorul israelian al acelui concert."Sunt prea mandra sa recunosc ca am gresit. Imi pare cu adevarat rau ca am revenit asupra angajamentului meu fata de voi. Sper ca intr-o zi vom putea cu totii sa dansam", a adaugat cantareata Lorde, adresandu-se fanilor ei din Tel Aviv."O iertam pe Lorde si ii dorim mult succes in turneul din Rusia si Statele Unite", au transmis reprezentantii companiei Naranjah intr-un mesaj adresat AFP.Miri Regev, ministrul Culturii din Israel , si-a exprimat speranta ca Lorde va reveni asupra deciziei sale."Lorde, prezinta-te ca o 'Eroina pura' ('Pure Heroine'), dupa cum spune titlul primului tau album, o pura eroina culturala, detasata de consideratiunile politice bizare", a declarat Miri Regev intr-un comunicat.Israelul este vizat de o campanie globala de boicot economic, cultural si stiintific, demarata pentru a opri ocupatia israeliana si colonizarea teritoriilor palestiniene. Guvernul israelian combate cu fermitate toate demersurile care se aseamana cu tentative de boicot, pe care le considera o amenintare strategica si pe care le denunta ca pe o punere sub semnul intrebarii a legitimitatii statului Israel.Orice artist de renume mondial care intentioneaza sa sustina un concert in Israel se confrunta cu apeluri la respectarea acestui boicot, insa rezultatele acestei campanii sunt variabile. In iulie, Radiohead, una dintre cele mai cunoscute trupe rock din lume, a decis sa isi mentina pe agenda concertul din Israel si a sustinut un show spectaculos in fata unui public numeros, alcatuit din cateva zeci de mii de persoane, la Tel Aviv.Lorde a devenit o cantareata cunoscuta pe plan international inca din adolescenta, odata cu lansarea albumului ei de debut, "Pure Heroine", ce a aparut pe piata in anul 2013. Un single extras de pe acel material discografic, intitulat "Royals", a avut succes la scara planetara. De atunci, stilul cantaretei neozeelandeze a evoluat spre un pop mai elaborat.