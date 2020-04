Marsul Vietii - online de la Auschwitz de ziua Holocaustului

Ziare.

Pentru prima data de la demararea acestui proiect in 1988, Marsul Vietii, desfasurat pe cei 3 km ce leaga lagarele Auschwitz I de Auschwitz II - Birkenau, ca tribut adus victimelor nazismului, nu poate avea loc, din cauza pandemiei COVID-19.Regretam situatia actuala, insa istoria ne invata ca totul este temporar, ca vremurile se schimba si, chiar daca nu putem sterge faptele deja petrecute, avem puterea si mai ales obligatia de a nu le uita si a nu le repeta - NEVER AGAIN, NEVER MEANS NEVER!In ciuda restrictiilor actuale impuse, Marsul Vietii va avea loc online, marti, 21 aprilie 2020, pentru a comemora Ziua Holocaustului - Yom HaShoah, cu transmisiune live la ora 14:00, pe site-ul proiectului: motl.org/live , pe Facebook la facebook.com/motlorg , precum si prin Jewish Broadcasting Service la jbstv.org/watch-live Traditia March of the Living este de a insera mesaje de aducere aminte si compasiune pe placute de lemn plasate pe linia de cale ferata care aducea trenurile mortii, toate aceste placute fiind apoi colectate de organizatori si pastrate intr-o mare arhiva.Elevii participanti in anii anteriori au putut sa faca acest lucru in fata faimoasei porti a lagarului Auschwitz-Birkenau, iar acum avem la dispozitie site-ul comemorativ https://nevermeansnever.motl.org/.