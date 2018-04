Melescanu, absent de la sedinta in care guvernul a propus mutarea ambasadei la Ierusalim, merge cu Dancila in Israel

Memorandumul privind relocarea ambasadei: uite-l, nu e!

Ziare.

com

Teodor Melescanu, care nu era in tara nici in ziua in care presedintele Romaniei a raspuns in termeni duri intentiei de relocare a resedintei diplomatice, o va insoti, totusi, pe Viorica Dancila in vizita oficiala pe care aceasta o efectueaza in Israel.Anuntul a fost facut, marti seara, de Ministerul Afacerilor Externe, in comunicatul in care este anuntata agenda de lucru a institutiei.Desi informatia era asumata de surse politice, abia marti seara Guvernul a anuntat agenda acestei vizite oficiale in Israel, la invitatia prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu.Amintim ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie prezent miercuri la Inalta Curte, unde se judeca unul dintre ultimele termene in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.Vineri dimineata, am fost martorii unui nou conflict institutional intre presedinte si Guvern, in jurul unei presupuse decizii a Cabinetului Dancila de a reloca ambasada Romaniei in Israel.Singurul care stia mai multe despre aceasta intentie era presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a si anuntat hotararea Executivului de a muta reprezentanta diplomatica in Ierusalim, o decizie care contrazicea pozitia adoptata de Romania pana in prezent, alaturi de celelalte state europene.Desia solicitat memorandumul Guvernului, acesta ne-a comunicat ca documentul a fost initiat de Ministerul Afacerilor Externe si ca ramane secret. Nici Klaus Iohannis nu a vazut textul Memorandumului , asa cum presedintele a anuntat, luni seara.Ulterior, desi Liviu Dragnea anuntase Memorandumul adoptat si decizia luata, Viorica Dancila a nuantat declaratiile si a spus ca este vorba despre un document care doar creeaza o platforma de discutii.Chiar si asa, documentul a ramas secret., nu stim nici astazi. Cert e ca la fiecare sedinta de Guvern, printre actele pe care Executivul le analizeaza pot fi si aceste documente confidentiale.Aceste documente raman confidentiale, pana cand li se da un alt regim - de pilda, atunci cand acordul comercial este semnat, el trece din nou prin aprobarea guvernului si atunci este declasificat.Pana in momentul declasificarii insa, nimeni, cu exceptia membrilor de cabinet nu are acces la documentul confidential.In aceasta chestiune, liberalii au decis sa-i solicite ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa vina in fata comisiilor de politica externa din Parlament pentru a da explicatii.