Melescanu explica odiseea ambasadei Romaniei in Israel: Presedintele e seful statului, nu al diplomatiei. Ce turneu pregateste pentru Viorica Dancila

Pozitia Romaniei in conflictul israelo-palestinian

Cum a ajuns Liviu Dragnea sa anunte relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Israel

Ziare.

com

Ministrul a vrut sa explice mai intai ce anume este documentul adoptat de Guvern ca secret si care a dinamitat dialogul dintre Viorica Dancila si Klaus Iohannis: nu e Memorandum, nici analiza, ci o propunere de analiza.Mai mult, Melescanu si-a asumat in mod direct acest "document", care nu are semnatura lui."Nu este un document secret, scrie pe el ca nu include informatii cu caracter public.Tot ce iese din MAE este asumat de mine, chiar daca nu l-am semnat, pentru ca eram in Libia, e asumat de mine si e o initiativa a MAE.Initiativa noastra a fost sa cerem un mandat pentru o evaluare", a afirmat Teodor Melescanu, in fata Comisiei de Politica externa din Senat.Intrebat, totusi, cum se face ca Liviu Dragnea a anuntat o decizie privind mutarea ambasadei la Ierusalim, ministrul de Externe a raspuns ca opinia liderului PSD este in regsitrul politic: "Domnul Dragnea este om politic si are dreptul sa isi exprime orice opinie".Teodor Melescanu a avut un raspuns si in privinta ignorarii consultarii lui Klaus Iohannis in aceasta chestiune.", a fost argumentul ministrului.Melescanu a precizat ca dupa aprobarea Memorandumului, a fost invitata si Administratia Prezidentiala la consultari, dar institutia a preferat sa amane.Diplomatul a tinut sa precizeze si ca una dintre regulile deprinse inca din "tineretea diplomatica" este aceea de a nu supara Israelul."De cand am fost tanar in diplomatie, am invatat doua lucruri: s", a explicat Melescanu.Ministrul a mentionat ca intentia SUA de a-si reloca ambasada este una de care trebuie sa se tina cont, dar ca decizia finala ramane a Romaniei."Pe liniile de comunicare ale ambasadei SUA in Romania si in alte tari, in elementele de mesaj se prevede ca "noi incurajam alte state sa faca acest lucru, dar o decizie pentru alte tari e de resortul lor"", a afirmat oficialul.In ceea ce priveste temerile pentru un eventual conflict cauzat de renuntarea Romaniei la solutia celor doua state pentru conflictul israelo-palestinian, cea sustinuta de toate statele UE, Teodor Melescanu a dat asigurari ca diplomatia romana poate gestiona situatia. Una dintre masuri: un turneu al Vioricai Dancila in mai multe tari arabe."Avem intentia pentru organizarea unei comisii mixte la Bucuresti, am discutat cu autoritatile palestiniene, pentru anul asta sau cel urmator.Avem o vizita de principiu agreata a Regelui Iordaniei in Romania si l", a anuntat ministrul.Melescanu a afirmat ca Bucurestiul este direct interesat in solutionarea conflictului israelo-palestinian."Noi incurajam negocierile directe dintre partile implicate, nu exista niciun fel de schimbare in pozitia noastra de principiu privind situatia din Orientul Mijlociu.Romania este una dintre tarile care are un interes deosebit pentru solutionarea conflictului -".Ministrul a fost silit, totusi, sa admita ca precedentele relocari de ambasada au fost facute prin decret prezidential: mutarea ambasadei din Nigeria si cea din Kazahstan: "Ambele schimbari de locatie au dus si la schimbarea sediilor, fiind obligati sa fim in orasul care este capitala tarii si au fost facute prin decrete prezidentiale".Teodor Melescanu a fost confruntat si in chestiunea unor articole din presa israeliana care l-au atacat pe Klaus Iohannis, din cauza apartenentei la Forumul Germanilor din Romaniei. In opinia diplomatului insa, nu MAE trebuia sa trimita un drept la replica, ci cei lezati: "Noi reprezentam Romania, nu alte structuri".Liberalii sunt cei care i-au solicitat ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa vina in fata comisiilor de politica externa din Parlament pentru a da explicatii cu privire la decizia Guvernului de a reloca Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea,este cel care a anuntat ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Memorandumul privind demararea procedurilor de mutare a ambasadei in Ierusalim a fost adoptat intr-o sedinta de guvern de la care ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a lipsit, dar a fost trecut in randul documentelor confidentiale, asa ca nu este public si nu putem sti exact ce contine.Imediat, Administratia Prezidentiala a transmis ca Iohannis nu a fost consultat sau anuntat despre acest memorandum si nici nu a reusit sa afle detalii despre el, deoarece Dancila nu i-a raspuns la telefon. In plin conflict intre Guvern si Presedintie, prim-ministrul Dancila si Liviu Dragnea au plecat intr-o vizita oficiala in Israel.Tensiunile institutionale au escaladat pana in punctul in care presedintele Klaus Ioahnnis a cerut, de doua ori, demisia prim-ministrului PSD.