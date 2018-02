Mesajul Israelului pentru Europa, SUA si Rusia: Nu vrem razboi, dar vom face tot ceea ce este nevoie pentru a ne apara

Ziare.

Netanyahu nu s-a referit direct la articolul din New York Times publicat sambata, in legatura cu care armata israeliana a refuzat sa faca orice fel de comentariu.Potrivit cotidianului american, care citeaza oficialitati americane si britanice, in mai bine de doi ani, Israelul a efectuat peste 100 de raiduri aeriene in Egipt cu acordul autoritatilor de la Cairo.Raidurile aeriene efectuate in nordul Sinaiului (est), regiune situata la granita cu Israelul, au vizat jihadisti din gruparea Statul Islamic, a carei ramura egipteana este activa in aceasta zona, potrivit New York Times.Intr-o interventie in debutul consiliului de ministri, Netanyahu s-a referit la recentele intalniri cu presedintele american Donald Trump, cu lideri europeni si cu seful statului rus Vladimir Putin."Le-am spus clar ca prezenta noastra reprezinta principalul obstacol in calea propagarii islamului radical in Orientul Mijlociu, promovat de Iran si de Statul Islamic", a declarat Netanyahu. "", a adaugat el.Din 2013, dupa destituirea de catre armata egipteana a presedintelui islamist Mohamed Morsi, Statul Islamic si-a inmultit atacurile ucigase impotriva fortelor de ordine din Sinai, dar si impotriva minoritatii copte din alte regiuni ale tarii.