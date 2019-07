Mii de evrei romani supravietuitori ai Holocaustului vor primi compensatii din partea Germaniei

Ziare.

Potrivit declaratiei in acest sens facute joi de Berlin, platile retroactive urmeaza sa acopere ultimii 20 de ani, iar fiecare supravietuitor ar urma sa primeasca o suma de 96.000 pana la 192.000 de sekeli (de la 27.000 dolari la 54.300 dolari) in plus fata de indemnizatia lunara.Aceasta initiativa este de asteptat sa coste Germania aproximativ 420 milioane dolari. Acordul a fost convenit dupa negocieri intre Israel si Germania care au durat mai mult de zece luni.Supravietuitorii eligibili sunt cei care au trait sau au fost deportati din 20 de orase din Romania si au fost afectati direct sau indirect de colaborarea dintre Ion Antonescu si regimul nazist sau chiar de nazisti, dupa destituirea lui Antonescu.Mostenitorii supravietuitorilor Holocaustului, nascuti dupa 1910 si care au decedat inainte de 1 iunie 2002, vor fi, de asemenea, eligibili pentru despagubiri din partea guvernului german, mai scrie Times of Israel.