Mii de israelieni au cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu: "Bye Bye Bibi"

Protestatarii, multi dintre ei veniti impreuna cu copiii, s-au adunat in apropierea Teatrului National, fluturand pancarte cu portretul lui Netanyahu cu mesajul "Crime Minister" (ministru penal) in limba engleza."Bye Bye Bibi" (La revedere Bibi) se putea citi pe alte afise in limba ebraica, folosind porecla premierului Netanyahu."Mincinos, mincinos", au scandat protestatarii cand unul dintre vorbitori s-a referit la declaratiile lui Netanyahu in care acesta isi sustinea nevinovatia.Tel Aviv, capitala economica si culturala a Israelului, a fost scena unor proteste saptamanale luni de zile in timpul carora manifestantii au cerut inculparea si plecarea lui Netanyahu.Manifestatia de vineri este prima dupa ce politia israeliana a anuntat ca a strans dovezi pentru a cere inculparea lui Netanyahu pentru coruptie in doua dosare."Nu exista nicio limita pentru rusinea pe care acest premier corupt a facut-o sa se rasfranga asupra poporului", a spus unul dintre protestatari. "Vom veni aici atata timp cat va fi nevoie", a mai spus el.Concluziile anchetelor politiei pun sub semnul intrebarii mentinerea guvernului lui Netanyahu si mai ales atitudinea partenerilor sai de coalitie. Acestia nu au semnalat pana acum nicio intentie de a se desolidariza.Netanyahu, in varsta de 68 de ani, este prim-ministru din 2009 si daca isi va duce la bun sfarsit mandatul, care se incheie in noiembrie, va bate recordul de longevitate in fruntea cabinetului israelian detinut de David Ben Gurion, fondatorul statului modern Israel.Fostul premier Ehud Olmert, care a demisionat in 2008 in urma unor acuzatii de coruptie si a facut un an si patru luni de inchisoare, pana in iulie anul trecut, a declarat presei ca Netanyahu ar trebui "sa isi incheie mandatul rapid si onorabil".