Netanyahu a anulat sedinta de guvern de duminica, in care urma sa decida anexarea unor parti din Cisiordania

Dupa anuntarea, marti, de catre presedintele american Donald Trump a planului sau de pace pentru conflictul israelo-palestinian, responsabili israelieni au semnalat ca proiectul de anexare a Vaii Iordanului si a coloniilor israeliene din Cisiordania anexata, prevazut in acest plan, va fi prezentat duminica guvernului israelian.Un responsabil din cadrul biroului premierului a declarat sambata insa pentru AFP, fara alte precizari, ca reuniunea nu va avea loc.Ambasadorul american la Ierusalim, David Friedman, afirmase ca Israelul poate anexa coloniile 'fara a astepta', insa Jared Kushner, consilier si ginere al lui Trump, dar si arhitect al planului, a spus ca doreste ca guvernul israelian 'sa astepte pana dupa alegerile' ce vor avea loc pe 2 martie.Tot sambata, presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat ruperea 'tuturor relatiilor', inclusiv de securitate, intre Autoritatea Palestiniana, de o parte, si Israelul si SUA, de cealalta parte. Liga Araba, reunita sambata la Cairo, a respins planul american, afirmand ca acesta 'nu respecta drepturile fundamentale si aspiratiile poporului palestinian'.Duminica, armata israeliana a anuntat ca aviatia sa a bombardat in cursul noptii tinte ale Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la noi tiruri de proiectile trase din enclava palestiniana spre sudul Israelului.Dupa anuntarea planului american, mai multe rachete si obuze au fost trase din Gaza spre sectoare din sudul Israelului, limitrofe enclavei, provocand riposte israeliene.Loviturile israeliene din noaptea de sambata spre duminica intreprinse de 'avioane si elicoptere de lupta au vizat tinte teroriste ale Hamas in nordul Fasiei Gaza', printre care 'o infrastructura subterana (...) cuprinzand un imobil folosit ca sala de operatiuni', precizeaza comunicatul armatei.Surse de securitate din cadrul Hamas, miscarea islamista la putere in Gaza, au declarat ca loviturile israeliene nu au facut victime.Schimburile de tiruri raman totusi deocamdata limitate, in comparatie cu izbucnirile de violenta de anul trecut.