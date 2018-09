Netanyahu a fost comparat cu Ceausescu: Duce statul spre ruina si apus

Ziare.

Partidul Likud, condus de Netanyahu, a criticat afirmatia lui Barak, spunand despre acesta ca "delireaza", relateaza presa israeliana."Netanyahu este Ceausescu (...) Trebuie sa cream o noua viziune, o adevarata viziune in fata falsilor mantuitori. Trebuie sa luptam pentru casa noastra", a declarat Barak, acuzandu-l pe actualul premier israelian ca "tradeaza oamenii pe care ar trebui sa-i serveasca" si "duce statul spre ruina si apus".Afirmatiile facute duminica de Barak nu au ramas fara raspuns, partidul de guvernamant, Likud, spunand ca fostul premier se dovedeste tot mai "delirant"."Remarcile sale la adresa prim-ministrului Netanyahu sunt incitare la o crima", mai sustine Likud.Ehud Barak a fost premier al Israelului in perioada 1999-2001 si ministru al Apararii timp de mai multi ani in Cabinetul Netanyahu.In ultimele luni, a criticat dur Guvernul si pe premierul Netanyahu, afirmand ca "denatureaza zionismul si iudaismul, tradeaza democratia, ataca fundatiile si institutiile democratiei israeliene", relateaza postul Arutz Sheva.