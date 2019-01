Netanyahu anunta ca Israelul il recunoaste pe Juan Guaido drept noul presedinte al Venezuelei (Video)

Ziare.

"Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei si majoritatii tarilor din America de Sud si unor tari din Europa, recunoscand noua putere din Venezuela", a declarat Netanyahu in inregistrarea video, transmit AFP si Reuters.Juan Guaido s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, cu ocazia unei ample manifestatii a opozitiei la Caracas. La scurt timp, SUA, Canada si mai multe state sud-americane, printre care Brazilia si Columbia, l-au recunoscut pe Guaido.Madridul, Parisul, Berlinul, Londra, Lisabona si Bruxellesul au cerut sambata convocarea de alegeri in termen de opt zile in Venezuela , in caz contrar urmand sa-l recunoasca pe Juan Guaido ca sef de stat.Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, investit la 10 ianuarie pentru al doilea mandat, a respins acest ultimatum, declarand ca tara "nu este legata" de Europa Maduro, care poate conta pe sprijinul armatei si al Rusiei, a chemat la "rebeliune populara impotriva loviturii de stat". "Poporul in strada!", a lansat el.Miscarile de protest impotriva regimului s-au soldat cu 26 de morti in patru zile, a indicat organizatia neguvernamentala Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.Potrivit ONU, peste 350 de persoane au fost arestate in cursul manifestatiilor, "dintre care 320 doar in ziua de 23 ianuarie".Agravarea crizei politice intervine in plin dezastru economic, marcat de mari penurii de alimente si medicamente, precum si de o inflatie care, potrivit FMI, ar urma sa ajunga la 10.000.000% in 2019.