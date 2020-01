Netanyahu cere masuri rapide impotriva "tiranilor de la Teheran": Nu poate avea loc alt Holocaust

Ziare.

"Indemn toate guvernele sa se alature efortului vital pentru a face fata Iranului", a indemnat Netanyahu, citat de AFP, in deschiderea comemorariilor a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist Auschwitz."Nu poate avea loc alt Holocaust", a adaugat el."Israelul trebuie sa faca tot ceea ce-i sta in putere pentru a se apara", a continuat Netanyahu, care a salutat sanctunile americane impuse "tiranilor de la Teheran".Aproximativ 40 de lideri straini se afla la Ierusalim pentru a comemora joi elibearea lagarului nazist Auschwitz. In programul comemorarilor se afla lupta impotriva antisemitismului in Occident si dosarul iranian.Netanyahu considera ca amenintarea nazista de ordinioara are in prezent un nume nou - Iran, intrucat Republica islamica ameninta prin programele sale nuclear si balistic, apreciaza el, insasi existenta statului evreu.Teheranul dezminte categoric faptul ca vrea sa se doteze cu un program nuclear in scop militar.Israelul, care s-a opus Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, ii indeamna pe europeni sa se alinieze Statelor Unite, care s-au retras in mai 2018 din acord si au restabilit si inasprit sanctiunile impuse Teheranului.Problema iraniana s-a aflat miercuri pe agenda unei intalniri intre presedintele francez Emmanuel Macron si Benjamin Netanyahu, care a indemnat Parisul sa impuna sanctiuni Teheranului, la fel ca Statele Unite.Netanyahu l-a laudat joi pe Macron pentru ca a declarat ca "antisionismul, atunci cand inseamna negarea existentei Israelului ca stat, este antisemitism".