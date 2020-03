Netanyahu cere serviciilor secrete sa-i fileze pe cei infectati cu coronavirus din Israel

Ziare.

Pentru a fi pusa in aplicare mai este nevoie doar de avizul unei comisii parlamentare, insa masura se bucura deja de acceptul serviciilor de securitate."Dupa ce am primit solicitari din partea prim-ministrului si al Ministerului Sanatatii, toate autoritatile pertinente studiaza posibilitatea utilizarii capacitatilor tehnologice ale Serviciului General de Securitate in cadrul efortului national de a impiedica extinderea epidemiei de coronavirus", a declarat pentru presa locala un purtator de cuvant al Shin Bet (serviciul de securitate interna).Procurorul general Avijai Mandelblit a aprobat duminica folosirea acestor metode de catre politie si sub supravegherea Ministerului Justitiei, ce vor permite, insa a precizat ca masura va avea limite in ceea ce priveste durata si felul in care sunt folosite informatiile colectate.Noaptea trecuta, odata cu anuntarea de noi restrictii de circulatie pentru intreaga tara, unde se inregistreaza doar 200 de cazuri confirmate si niciun deces, Netanyahu a anuntat ca a cerut Ministerului Justitiei aprobarea acestor masuri.El a recunoscut ca nu este vorba despre "masuri minore. Presupun un anumit grad de incalcare a intimitatii acestor persoane, pentru a putea afladupa ce s-au imbolnavitinainte de a contracta virusul. Este un instrument eficient pentru a localiza virusul" si a-l izola, in loc "sa izolam intreaga tara".Autoritatea israeliana pentru Protectia Intimitatii s-a opus aprobarii acestei masuri, considerand-o extrema, iar liderul partidului pacifist Meretz, Nitzan Horowitz, a cerut anularea ei."A urmari, a tinti si a supraveghea cetatenii cu ajutorul bazelor de date si a tehnologiei sofisticate se poate transforma intr-ode baza", si acesta este motivul pentru care astfel de demersuri "sunt interzise in tarile democratice", a denuntat Horowitz.